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Севастопольское отделение РГО будет сотрудничать с Президентским кадетским училищем

Севастопольское отделение РГО будет сотрудничать с Президентским кадетским училищем

Торжественная церемония состоялась на Константиновской батарее 3 июля.Севастопольское отделение Русского географического общества и филиал Нахимовского военно-морского училища (Президентское кадетское училище) подписали соглашение о сотрудничестве.

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