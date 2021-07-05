Севастопольское отделение РГО будет сотрудничать с Президентским кадетским училищем

Торжественная церемония состоялась на Константиновской батарее 3 июля.Севастопольское отделение Русского географического общества и филиал Нахимовского военно-морского училища (Президентское кадетское училище) подписали соглашение о сотрудничестве.
Торжественная церемония состоялась на Константиновской батарее 3 июля.Севастопольское отделение Русского географического общества и филиал Нахимовского военно-морского училища (Президентское кадетское училище) подписали соглашение о сотрудничестве.
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