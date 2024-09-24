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Молдавский политик указал на превращение страны в военный плацдарм

Молдавский политик указал на превращение страны в военный плацдарм

Молдавия выгодна ЕС как военный плацдарм, особенно с учетом закупок республикой устаревших вооружений, заявил лидер входящей в блок «Победа» оппозиционной молдавской партии «Шанс» Алексей Лунгу 24 сентября в эфире телеканала М-24.

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