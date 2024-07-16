В Ростовской области четыре человека пострадали в аварии грузовика и легковушки

Всех пришлось госпитализировать.Авария на трассе Котельниково – Песчанокопское в Сальском районе произошла 15 июля около 14:00.
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