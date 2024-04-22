Обновление Team Fortress 2, Blizzard объявила охоту на читеров, ЗБТ китайского клона «Таркова»…

Ветеран StarCraft II делает новую RTS, Team Fortress 2 получила свежий патч, «очень хорошие» апдейты для Starfield на подходе, Blizzard объявила охоту на «несанкционированную периферию» в Overwatch 2, Йохан Пайлстедт оправдывает Helldivers 2.
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