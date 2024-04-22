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Обновление Team Fortress 2, Blizzard объявила охоту на читеров, ЗБТ китайского клона «Таркова»…

Обновление Team Fortress 2, Blizzard объявила охоту на читеров, ЗБТ китайского клона «Таркова»…

Ветеран StarCraft II делает новую RTS, Team Fortress 2 получила свежий патч, «очень хорошие» апдейты для Starfield на подходе, Blizzard объявила охоту на «несанкционированную периферию» в Overwatch 2, Йохан Пайлстедт оправдывает Helldivers 2.

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