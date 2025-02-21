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  • Анна Егорова
    А за что???Убили гендиректор...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Вопрос а за что нужно было лишать жизни такого прекрасного человека и женщину.Убили гендиректор...
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USAID выделило $100 тыс. на телешоу перед выборами на Украине в 2019 году

USAID выделило $100 тыс. на телешоу перед выборами на Украине в 2019 году

Агентство США по международному развитию (USAID) выделило более 100 тысяч долларов на поддержку антикоррупционного телевизионного проекта, который, вероятно, способствовал победе Владимира Зеленского на выборах 2019 года.

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