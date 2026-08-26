Немецкий политик и основательница партии BSW (ранее «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость») Сара Вагенкнехт обратилась с призывом к министру иностранных дел ФРГ Йоханну Вадефулю и другим немецким политикам, поддерживающим киевский режим, отправиться на фронт.
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