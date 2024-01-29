Меню обеда Путина и Лукашенко оценил белорусский диетолог: "Как они это едят?"

Заседание Высшего госсовета Союзного государства с имперским размахом прошло в понедельник в мраморном зале Константиновского дворца в Стрельне, расположенного на берегу Финского залива в 19-ти километрах от центра Санкт-Петербурга.
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