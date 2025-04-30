В Приднестровье снова продлили чрезвычайное экономическое положение 

Чрезвычайное экономическое положение на территории Приднестровского региона продлено до 8 июня. Такое решение принял Верховный Совет непризнанной ПМР, утвердив соответствующий указ главы непризнанной ПМР Вадима Красносельского.
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