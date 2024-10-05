Кровавый инцидент в общественном транспорте

Водитель общественного транспорта «довез» ситуацию до словесного конфликта, который перерос в драку. Очевидцы рассказывают, что водитель маршрута №3 постоянно пререкался с людьми в салоне и когда дошел до оскорблений в адрес женщин, единственный мужчина-пассажир решил утихомирить хама за рулем.