Кровавый инцидент в общественном транспорте

Водитель общественного транспорта «довез» ситуацию до словесного конфликта, который перерос в драку. Очевидцы рассказывают, что водитель маршрута №3 постоянно пререкался с людьми в салоне и когда дошел до оскорблений в адрес женщин, единственный мужчина-пассажир решил утихомирить хама за рулем.
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