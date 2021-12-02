«Гуляют красавчики»: петербуржцы заметили гуляющих лосей на въезде в Янино

Необычную встречу горожан с лесными обитателями заснял один из очевидцев. Вечером 2 декабря на везде в Янино Всеволожского района стоящие в пробке водители заметили небольшую группу лосей, которые неспешно прогуливались вдоль проезжей части.
Необычную встречу горожан с лесными обитателями заснял один из очевидцев. Вечером 2 декабря на везде в Янино Всеволожского района стоящие в пробке водители заметили небольшую группу лосей, которые неспешно прогуливались вдоль проезжей части.
Свежие комментарии