НЕВСКИЕ НОВОСТИ

398 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

«Гуляют красавчики»: петербуржцы заметили гуляющих лосей на въезде в Янино

Необычную встречу горожан с лесными обитателями заснял один из очевидцев. Вечером 2 декабря на везде в Янино Всеволожского района стоящие в пробке водители заметили небольшую группу лосей, которые неспешно прогуливались вдоль проезжей части.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх