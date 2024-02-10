Глава Минсельхоза РТ Марат Зяббаров рассказал, по каким критериям составлен рейтинг муниципальных районов Татарстана по развитию сельского хозяйства по итогам 2023 года

О том, по каким критериям составлялся рейтинг муниципальных районов Татарстана в части развития сельского хозяйства по итогам 2023 года, доложил сегодня на совещании в Доме Правительства РТ заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.