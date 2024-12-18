В эфире «Радиостанции Судного дня» зазвучали песня «Я русский» и гимн России

Гимн России и песня «Я русский» зазвучали в эфире «Радиостанции Судного дня» 17 декабря.Песня «Я русский» отечественного исполнителя SHAMAN и гимн России прозвучали в эфире радиостанции УВБ-76, известной как «Станция Судного дня», следует из трансляции эфира в YouTube.