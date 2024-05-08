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Верховный суд решил, что граждане могут зарабатывать на ошибочном курсе валют

Верховный суд решил, что граждане могут зарабатывать на ошибочном курсе валют

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда (ВС) в споре Тинькофф банк и его клиента Ильи Филимонова пришла к мнению, что «банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента», как и устанавливать ограничения права «распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению».

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