Верховный суд решил, что граждане могут зарабатывать на ошибочном курсе валют

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда (ВС) в споре Тинькофф банк и его клиента Ильи Филимонова пришла к мнению, что «банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента», как и устанавливать ограничения права «распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению».