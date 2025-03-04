Суд арестовал имущество бывшей главы ООО «Гугл» на 232 миллиона рублей

МОСКВА, 4 марта, ФедералПресс. Арбитражный суд города Москвы удовлетворил ходатайство ФНС России о введении обеспечительных мер в отношении имущества Юлии Соловьевой в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Гугл».
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