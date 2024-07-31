Sky News назвал масштабной эскалацией ликвидацию лидера ХАМАС Хании

Ликвидация лидера политбюро ХАМАС Исмаила Хании в ходе израильского налета рискует привести к "масштабной эскалации" и повлиять на параметры конфликта на Ближнем Востоке, который до сих пор был локализован в Газе и на ливанской границе.
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