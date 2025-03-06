Цыгана, расстрелявшего людей в Челябинской области, осудят по двум статьям

Прокуратура утвердила обвинительное заключение.Прокуратура Миасса одобрила обвинительное заключение в отношении 27-летнего представителя цыганской диаспоры, обвиняемого в убийстве и покушении на убийство.
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