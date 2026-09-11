«Разбирайтесь сами»: Трамп оставил саудитов один на один с хуситами

Мухаммед Бин Салман дважды за четверг звонил Трампу и просил нанести удары по хуситам. Трамп отказал, а американские чиновники дали понять, что прямых военных действий против хуситов сейчас не планируется.
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