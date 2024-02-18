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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Путину всех приходится воспитывать. Теперь вдруг Абхазия возомнила себя "независимой и самостоятельной"

Путину всех приходится воспитывать. Теперь вдруг Абхазия возомнила себя "независимой и самостоятельной"

Только недавно я писал про Эквадор. Который ни с того ни с сего возомнил себя вдург "крупным игроком на политической арене" и собрался играть с США антироссийскую партию, пообещав отправить янки наше вооружение с дальнейшей переброской его тем самым небратьям.

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Комментарии
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Дмитрий Федорович
Все правосудия так относятся к своим и только Россия бьёт своих хлеще,чтоб другие боялись.
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10 час.
Александр Пятнистый
Нужно срочно закрыть все пограничные переходы с Абхазией, выслать из РФ всех абхадзинов (абхазов) и перестать наполнять бюджет Абхазии рублями. Вот и посмотрим, на сколько их наглости хватит
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8 час.
ЭА
Эльдар Алиев
🫣🤣🌪️
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5 час.

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