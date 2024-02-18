Путину всех приходится воспитывать. Теперь вдруг Абхазия возомнила себя "независимой и самостоятельной"

Только недавно я писал про Эквадор. Который ни с того ни с сего возомнил себя вдург "крупным игроком на политической арене" и собрался играть с США антироссийскую партию, пообещав отправить янки наше вооружение с дальнейшей переброской его тем самым небратьям.
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