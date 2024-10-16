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"Ангелы" вернулись. Кейт Мосс, Тайра Бэнкс, Адриана Лима, Карла Бруни вышли на подиум на первом за шесть лет шоу Victoria's Secret

"Ангелы" вернулись. Кейт Мосс, Тайра Бэнкс, Адриана Лима, Карла Бруни вышли на подиум на первом за шесть лет шоу Victoria's Secret

В Нью-Йорке прошло первое за шесть лет шоу Victoria's Secret — на подиуме снова появились "ангелы". В показе приняли участие легендарные супермодели Кейт Мосс, Тайра Бэнкс, Адриана Лима, Карла Бруни, Ева Герцигова, а также Алессандра Амбросио, Ирина Шейк, Кэндис Свейнпол, Грейс Элизабет, Лила Мосс, Барбара Палвин, Виттория Черетти, Тейлор Хилл, Иман Хаммам, Палома Эльсессер, Белла и Джиджи Хадид, Эшли Грэм, Джилл Кортлев и многие другие.

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