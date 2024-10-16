"Ангелы" вернулись. Кейт Мосс, Тайра Бэнкс, Адриана Лима, Карла Бруни вышли на подиум на первом за шесть лет шоу Victoria's Secret

В Нью-Йорке прошло первое за шесть лет шоу Victoria's Secret — на подиуме снова появились "ангелы". В показе приняли участие легендарные супермодели Кейт Мосс, Тайра Бэнкс, Адриана Лима, Карла Бруни, Ева Герцигова, а также Алессандра Амбросио, Ирина Шейк, Кэндис Свейнпол, Грейс Элизабет, Лила Мосс, Барбара Палвин, Виттория Черетти, Тейлор Хилл, Иман Хаммам, Палома Эльсессер, Белла и Джиджи Хадид, Эшли Грэм, Джилл Кортлев и многие другие.
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