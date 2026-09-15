В Госдуме ответили на заявление Трампа о прекращении ударов по энергетике

В России отреагировали на заявление американского президента Дональда Трампа о якобы уже согласованном энергетическом перемирии между Россией и Украиной.
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Сейчас продолжается атака на Сызрань. НПЗ. Всю ночь, много сбитий, насчитали 51. Летят низко. Нет никакого перемирия