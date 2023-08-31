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В половине сетки Джоковича на US Open осталось 4 игрока топ-20

В нижней половине сетки US Open к третьему круге осталось всего четыре игрока топ-20. Это: Новак Джокович (2); Тэйлор Фриц (9); Фрэнсис Тиафу (10); Томми Пол (14).

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