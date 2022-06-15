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Пушков назвал два признака просчета санкционной политики США

Пушков назвал два признака просчета санкционной политики США

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков в своем Telegram-канале назвал два ключевых аспекта заявления представителя Минфина США Уолли Адейемо на слушаниях в Конгрессе.

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