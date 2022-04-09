Сергей Устюгов: «В день рождения хочется выспаться и отдохнуть. Сейчас не чувствую праздника, нет такого «вау»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов рассказал, как относится к поздравлениям и подаркам в день рождения.

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