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Борьба с дорожными камерами обернулась для военного инженера судебным разбирательством

Борьба с дорожными камерами обернулась для военного инженера судебным разбирательством. В штате Вирджиния 41-летний инженер Военно-воздушных сил США Джеффри Соверну из Саффолка обвиняется в умышленном уничтожении автоматических дорожных камер, которые считывают автомобильные номера, пишет Carscoops.

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