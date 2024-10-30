Мировым ценам на нефть предрекли резкий спад

Всемирный банк: в 2025 году средняя цена Brent составит 73 доллара за баррель В следующем году мировые цены на сырьевые товары могут упасть до пятилетнего минимума на фоне переизбытка предложения нефти на глобальном рынке.
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