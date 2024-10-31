Чёрный лёд, сильный шторм: Россию накрыла "Лидочка", а Москве достанется "Мартина"

Осень, как и зима, наступает внезапно. Многие уже так привыкли к тому, что в сентябре у нас в средней полосе и по Поволжью образовался дополнительный день лета, а в октябре ветер только-только начинает задувать, что как-то не ожидают встречи с циклонами.