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Севастьянов: Папа Римский хочет обсудить с Путиным мирное урегулирование в Европе

Севастьянов: Папа Римский хочет обсудить с Путиным мирное урегулирование в Европе

Папа Римский Франциск хочет обсудить противостояние в Европе стран Запада и России с президентом Владимиром Путиным, у глава Римско-католической церкви есть свой план мирного разрешения конфликта.

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