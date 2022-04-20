Бензема не забил два пенальти за 7 минут в матче с «Осасуной». Он дважды бил в один угол

Карим Бензема не забил два пенальти в матче с «Осасуной». «Реал» проводит выездную игру 33-го тура Ла Лиги против «Осасуны» (2:1, второй тайм).
Популярные статьи
- Чемпионат мира среди юниоров. Уна Браун и Гэйдж Браун, Д’Алессандро и Уодделл, Башинска и Бимон покажут произвольные танцы
- Заместитель исполнительного директора ФШР: «От перехода в азиатскую федерацию россияне только выиграют, особенно молодые шахматисты»
- «Амур» поучаствовал в автопробеге «ZA МИР БЕЗ НАЦИЗМА!» в поддержку Путина и армии России
Свежие комментарии