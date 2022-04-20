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Бензема не забил два пенальти за 7 минут в матче с «Осасуной». Он дважды бил в один угол

Карим Бензема не забил два пенальти в матче с «Осасуной». «Реал» проводит выездную игру 33-го тура Ла Лиги против «Осасуны» (2:1, второй тайм).

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