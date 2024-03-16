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Онколог Иванов: антидепрессанты способны спровоцировать рак груди

Онколог Иванов: антидепрессанты способны спровоцировать рак груди

Фармакологические средства, содержащие эстроген, могут повысить риск развития рака у человека. Врач-онколог, онкохирург, химиотерапевт, кандидат медицинских наук и главный врач клиники МАММА Антон Иванов рассказал "Газете.

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