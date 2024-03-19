Глава бюро «Робототехника» Шепелев: признание белорусских чипов отечественными поможет развитию РФ

Минпромторг РФ планирует признать белорусские чипы и платы российскими. В беседе с Ura.ru законопроект прокомментировал руководитель студенческого конструкторского бюро «Робототехника» Национального исследовательского университета МИЭТ Станислав Шепелев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии