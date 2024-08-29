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Бежавший из Польши судья раскрыл причины задержания Дурова во Франции

Бежавший из Польши судья раскрыл причины задержания Дурова во Франции

Запад добивается от основателя Telegram Павла Дурова получения доступа к данным пользователей. Причины задержания предпринимателя в своем Telegram-канале раскрыл бывший польский судья Томаш Шмидт, бежавший в Белоруссию из-за несогласия с политикой Варшавы.

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