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Утро.ru

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Жена Петросяна рассказала, почему считает путешествия тяжелым трудом

Жена Петросяна рассказала, почему считает путешествия тяжелым трудом

Татьяна Брухунова объяснила, почему не считает свои многочисленные поездки обычным отпуском. Жена Евгения Петросяна заявила, что путешествия часто требуют огромных сил и больше похожи на серьезную работу, чем на беззаботный отдых.

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