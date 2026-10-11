Жена Петросяна рассказала, почему считает путешествия тяжелым трудом

Татьяна Брухунова объяснила, почему не считает свои многочисленные поездки обычным отпуском. Жена Евгения Петросяна заявила, что путешествия часто требуют огромных сил и больше похожи на серьезную работу, чем на беззаботный отдых.
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