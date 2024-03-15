Если война ещё вас не коснулась, не думайте, что так может быть всегда. Нужно помогать фронту. Нужно.
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Если война ещё вас не коснулась, не думайте, что так может быть всегда. Нужно помогать фронту. Нужно.