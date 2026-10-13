Почему баня перестаёт быть еженедельным ритуалом: разбор незаметных бытовых препятствий

Когда на участке появляется собственная баня, первые недели проходят в состоянии почти детского восторга.
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Я пенсионер ,живу в Сибири. Всегда баню топил 1р в неделю круглый год,последние 1 - 2 года топлю 1 - 2 раза в месяц, но не из-за неудобств в процессе топки , а из-за цены дров. Стоят они как в пустыне Сахара.