Мой Дом 21
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мой Дом 21

151 подписчик

Почему баня перестаёт быть еженедельным ритуалом: разбор незаметных бытовых препятствий

Почему баня перестаёт быть еженедельным ритуалом: разбор незаметных бытовых препятствий

Когда на участке появляется собственная баня, первые недели проходят в состоянии почти детского восторга.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Vitaly Arkhipov
Vitaly Arkhipov

Я пенсионер ,живу в Сибири. Всегда баню топил 1р в неделю круглый год,последние 1 - 2 года топлю 1 - 2 раза в месяц, но не из-за неудобств в процессе топки , а из-за цены дров. Стоят они как в пустыне Сахара.