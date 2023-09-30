С 1 октября на портале «Госуслуги» ввели обязательную двухфакторную аутентификацию

«Госуслуги» ввели обязательную двухфакторную аутентификацию для всех пользователей с 1 октября.Соответствующие изменения вступили в силу согласно постановлению правительства об Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии