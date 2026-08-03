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Перелом позвоночника, гибель мужа и спасительная роль: как звезда «Знахаря» Анна Дымна справилась с чередой трагедий

Перелом позвоночника, гибель мужа и спасительная роль: как звезда «Знахаря» Анна Дымна справилась с чередой трагедий

В знаменитой польской мелодраме «Знахарь» есть сцена, где прикованная к постели героиня смотрит перед собой с непередаваемой болью.

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