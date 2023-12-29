Советский синхротрон восстановят. Его используют в литографии

Россия возродит ускоритель частиц для развития литографииИнститут ядерной физики имени Герша Будкера Сибирского отделения Российской академии наук приступил к реализации амбициозного проекта по восстановлению давно заброшенного технологического накопительного комплекса в Зеленограде.
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