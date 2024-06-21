Галле (ATP). 1/4 финала. Синнер сыграет со Штруффом, Зверев – с Фисом, Хуркач – с Гироном

Сетка турнира здесь. Terra Wortmann Open Галле, Германия 17 – 23 июня 2024 ATP 500 Призовой фонд – 2 411 390 евро Открытые корты, трава 1/4 финала Хуберт Хуркач (Польша) Маркос Гирон (США) Дата проведения 21 июня, 13.
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