Польша: аэропорт Люблин (LUZ/EPLB) в Люблинском воеводстве и аэропорт Жешув-Ясенка (RZE/EPRZ) в Подкарпатском воеводстве с утра приостановили работу, поскольку военные самолеты отреагировали на активность российских беспилотников на западе Украины.