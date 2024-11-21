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Песков заявил о том, что Киев продолжает атаковать дронами мирные объекты в РФ

Песков заявил о том, что Киев продолжает атаковать дронами мирные объекты в РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевские власти продолжают наносить удары по гражданским объектам на территории России с использованием беспилотников, в то время как российские военные действуют исключительно в рамках специальной военной операции, нацеливаясь только на военные объекты, передает РИА Новости .

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