Песков заявил о том, что Киев продолжает атаковать дронами мирные объекты в РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевские власти продолжают наносить удары по гражданским объектам на территории России с использованием беспилотников, в то время как российские военные действуют исключительно в рамках специальной военной операции, нацеливаясь только на военные объекты, передает РИА Новости .