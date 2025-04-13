Дельфины погибли от токсичных «химикатов», запрещенных в прошлом веке

В 1980-х годах Великобритания начала отказываться от полихлорированных бифенилов (ПХБ) — стойких химических соединений, не склонных к разрушению под воздействием высоких температур и факторов внешней среды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии