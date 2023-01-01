Власти Косово поддерживают идею значительного увеличения числа солдат НАТО в рамках миссии KFOR

Премьер-министр самопровозглашённой республики Косово Альбин Курти заявил в интервью немецкому изданию Die Welt о том, что власти страны всецело поддерживают идею увеличения числа солдат и военной техники НАТО в рамках миротворческой миссии KFOR.
Премьер-министр самопровозглашённой республики Косово Альбин Курти заявил в интервью немецкому изданию Die Welt о том, что власти страны всецело поддерживают идею увеличения числа солдат и военной техники НАТО в рамках миротворческой миссии KFOR.
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