РБК: суд в Москве запретил разбирательство на Кипре из-за водочного бренда "Хортица"

Подмосковный арбитраж запретил рассматривать на Кипре дело о водке торговой марки "Хортица" между обращенными в доход государства ликеро-водочными заводами "Родник и К" и "Русский север" и компанией GSH Trademarks Limited.
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