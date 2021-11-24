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Волевая победа «Сити» над ПСЖ… Все результаты дня и расклады в группах

Волевая победа «Сити» над ПСЖ… Все результаты дня и расклады в группах

Завершились матчи 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группах «А», «В», «С» и «D». Все результаты, турнирное положение и расклады перед заключительным туром.

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