МВД с 1 сентября будет лишать недобросовестные пункты ТО права на техосмотр

Основанием для отключения от единой информационной системы (ЕАИСТО) станут два и более случая оформления фиктивных диагностических карт в течение года С начала осени у МВД России появится возможность блокировать в системе ЕАИСТО недобросовестных операторов, которые занимаются выдачей поддельных документов, пишет РИА Новости.