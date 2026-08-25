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МВД с 1 сентября будет лишать недобросовестные пункты ТО права на техосмотр

МВД с 1 сентября будет лишать недобросовестные пункты ТО права на техосмотр

Основанием для отключения от единой информационной системы (ЕАИСТО) станут два и более случая оформления фиктивных диагностических карт в течение года С начала осени у МВД России появится возможность блокировать в системе ЕАИСТО недобросовестных операторов, которые занимаются выдачей поддельных документов, пишет РИА Новости.

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