Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту нападения безнадзорных животных на ребенка в Сахалинской области

Безнадзорные собаки напали на семилетнего школьника возле жилого дома в Углегорске. По словам местных жителей, опубликованным средствами массовой информации, в этом районе обитает стая крупных собак, однако меры не принимаются.
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