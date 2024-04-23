Мигрант, напавший в Челябинске на чемпионку UFC и ее подругу, извинился

вот интересно, в марте приехал и у него уже автомобиль и судя по всему не каршеринг!!!! откуда?!

Виктор Хованов

Не хера их знакомить. Просто не пускать в страну. Путин тут ещё взбодрил эту азербайджанскую Организованную Преступную Говноту своими "поцелуями взасос" с её крышевателем. Тоже мне строители БАМа. Гвоздики с помидорами по заоблачным ценам туда поставляли - и уже строители.