Мигрант, напавший в Челябинске на автомобиле на чемпионку UFC Ирину Алексееву и ее подругу, извинился за свой поступок.
Мигрант, напавший в Челябинске на чемпионку UFC и ее подругу, извинился
Комментарии
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lady lyudmila
Так что , проверка проведена ? Легально у него все ? Административка выписана ?
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20 час.
Елена Цветкова
вот интересно, в марте приехал и у него уже автомобиль и судя по всему не каршеринг!!!! откуда?!
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20 час.
Виктор Хованов
Не хера их знакомить. Просто не пускать в страну. Путин тут ещё взбодрил эту азербайджанскую Организованную Преступную Говноту своими "поцелуями взасос" с её крышевателем. Тоже мне строители БАМа. Гвоздики с помидорами по заоблачным ценам туда поставляли - и уже строители.
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20 час.
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