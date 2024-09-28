Глава МИД Саудовской Аравии призвал Совбез ООН остановить эскалацию в Газе

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан призвал членов Совета Безопасности ООН вместе найти способ остановки эскалации палестино-израильского конфликта 27 сентября на заседании Совбеза в Нью-Йорке, сообщает Arab News.
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