Команда из Новосибирской области прошла во второй тур шоу "Лига городов"

Своим наставником юмористы из команды "Столик" из Чулымского района выбрали Марину Кравец.Юмористы из команды "Столик", которая была организована в Чулымском районе Новосибирской области, насмешила жюри и прошла во второй тур комедийного шоу "Лига городов".