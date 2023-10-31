Команда из Новосибирской области прошла во второй тур шоу "Лига городов"

Своим наставником юмористы из команды "Столик" из Чулымского района выбрали Марину Кравец.Юмористы из команды "Столик", которая была организована в Чулымском районе Новосибирской области, насмешила жюри и прошла во второй тур комедийного шоу "Лига городов".
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