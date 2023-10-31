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Царьград

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Команда из Новосибирской области прошла во второй тур шоу "Лига городов"

Команда из Новосибирской области прошла во второй тур шоу "Лига городов"

Своим наставником юмористы из команды "Столик" из Чулымского района выбрали Марину Кравец.Юмористы из команды "Столик", которая была организована в Чулымском районе Новосибирской области, насмешила жюри и прошла во второй тур комедийного шоу "Лига городов".

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