Командующий ВС Судана призвал миссию ООН заменить своего посланника в Хартуме

Хартум, 27 мая. Председатель Суверенного совета Судана и командующий войсками Абдель Фаттах аль-Бурхан обратился к Организации Объединенных Наций с просьбой заменить Фолькера Пертеса, пишут арабские СМИ.
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